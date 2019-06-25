На "Чижовка-Арене" сборная Беларуси по дзюдо сражается за выход в финал командных соревнований

Возвращаемся на “Чижовка-Арену”, где сборная Беларуси по дзюдо в эти минуты сражается за выход в финал командных соревнований.



Там работает наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение). Не буду долго держать интригу, поскольку сам волнуюсь за наших спортсменов. Полуфинал Беларусь - Россия сейчас в самом разгаре. И пока сложно сказать, у кого шансы больше. Слишком равные и принципиальные схватки.

