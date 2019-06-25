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На "Чижовка-Арене" сборная Беларуси по дзюдо сражается за выход в финал командных соревнований
Возвращаемся на “Чижовка-Арену”, где сборная Беларуси по дзюдо в эти минуты сражается за выход в финал командных соревнований.
Там работает наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение). Не буду долго держать интригу, поскольку сам волнуюсь за наших спортсменов. Полуфинал Беларусь - Россия сейчас в самом разгаре. И пока сложно сказать, у кого шансы больше. Слишком равные и принципиальные схватки.
И это понятно, ведь на кону выход в финал командного турнира, по соревновательной сетке которого белорусы поочередно победили Венгрию и Австрию. Кстати, в поединке против австрийцев совершила важный для нашей команды камбек чемпионка в личном первенстве II Европейских игр Марина Слуцкая. И следующим соперником стала российская команда. Сейчас идет уже четвертый поединок.
Итак, ждем схваток за медали, которые стартуют здесь, на Чижовка-Арене, в 16:00.
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