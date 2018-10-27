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На "Чижовка-Арене" стартовали XII Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

На малой площадке "Чижовка-Арены" сегодня стартовали XII Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. В матче открытия сезона действующий триумфатор турнира - команда Президента - встречалась с дружиной Минской области. Автором первой заброшенной шайбы нового сезона стал нападающий Александр Бурмистронок. Однако несмотря на это в дерби центрального региона команда Главы государства все же добыла волевую победу - 6:2. Александр Лукашенко в свой актив записал третье взятие ворот.

В следующую субботу команда Президента на выезде сыграет против дружины Могилевской области. Команда центрального региона сразится с хоккеистами Гродненской области. Отметим, республиканские соревнования являются важным этапом подготовки команды Главы государства к Международному Рождественскому турниру среди любителей, который традиционно открывает спортивный год в стране.

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