На "Чижовка-Арене" стартовали XII Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

На малой площадке "Чижовка-Арены" сегодня стартовали XII Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. В матче открытия сезона действующий триумфатор турнира - команда Президента - встречалась с дружиной Минской области. Автором первой заброшенной шайбы нового сезона стал нападающий Александр Бурмистронок. Однако несмотря на это в дерби центрального региона команда Главы государства все же добыла волевую победу - 6:2. Александр Лукашенко в свой актив записал третье взятие ворот.