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"Юность" примет "Неман" в пятом матче финала чемпионата страны

Обладатель Кубка Президента по хоккею может определиться уже сегодня. На "Чижовка-Арене" в пятом матче финала чемпионата страны минская "Юность" примет гродненский "Неман". Счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу команды Захарова. Конкуренты в нынешнем противостоянии в плей-офф лишь один раз обошлись без овертайма. Напомним, команда из Гродно - действующий чемпион.

Итак, прямая трансляция финала на телеканале"Беларусь 5" в 19:30.

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