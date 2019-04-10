"Юность" примет "Неман" в пятом матче финала чемпионата страны

Обладатель Кубка Президента по хоккею может определиться уже сегодня. На "Чижовка-Арене" в пятом матче финала чемпионата страны минская "Юность" примет гродненский "Неман". Счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу команды Захарова. Конкуренты в нынешнем противостоянии в плей-офф лишь один раз обошлись без овертайма. Напомним, команда из Гродно - действующий чемпион.