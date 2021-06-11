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На ЧМ по дзюдо в Венгрии Н. Свирид в категории до 100 кг уступил в первом раунде представителю Германии

Никита Свирид не смог одолеть немца Фрея Карла Ричарда в категории до100 кгв первом раунде пула С на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии. Однако унаших спортсменов по-прежнему остается шанс завоевать медали мирового первенства. Завтра в весе свыше78 кгна ковер выйдет Марина Слуцкая и начнет свое выступление со второго раунда.


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