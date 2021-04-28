На домашнем льду "Авангарда" пройдет 6-й матч финальной серии КХЛ

Следим за Кубком Гагарина. На домашнем льду "Авангарда" в Балашихе пройдет 6-й матч финальной серии КХЛ до 4-х побед. "Ястребы" против ЦСКА ведут со счетом 3:2. В составе команды Боба Хартли выступают защитник Кирилл Готовец и нападающий Никита Комаров. Еще один белорусский форвард Андрей Стась недавно получил повреждение и вряд ли сможет помочь "Авангарду". Прямая трансляция противостояния на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание - в 19:00.