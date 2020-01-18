На этапе Кубка мира по биатлону сегодня пройдет мужская эстафета

Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов - именно в такой очередности сегодня отправятся на дистанцию мужской эстафеты, которая пройдет в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге, наши биатлонисты. "Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире. Начало трансляции в 16:10. Всего же на старт выйдут 26 эстафетных команд. На этапе Кубка мира сегодня предпоследний день. Завтра две гонки преследования.