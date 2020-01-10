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На этапе Кубка мира по биатлону в Германии пройдет мужской спринт

Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей. Четыре белоруса выступят в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В 16:20 прямая трансляция из Германии на "Беларусь 5". Накануне лучшей из наших в женском спринте стала Ирина Кривко.

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