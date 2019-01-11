ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На этапе ралли-рейда "Дакар-2019" у белоруса четвертое место

В четвертый день автомарафона по территории Перу участники преодолели 405 км по пескам и дюнам. Лидер белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, стартовавший с 20-ой позиции, сумел вплотную подойти к лидерам. Его время 4 часа 23 минуты. Победитель этапа россиянин Андрей Каргинов был быстрее белоруса на 13 минут.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все