На Евро-2020 играют сборные России и Украины. Кто выйдет в плей-офф - смотрите на "Беларусь 5"

Кто из соседей Беларуси пробьется в плей-офф футбольного чемпионата Европы? В 19:00на "Беларусь 5" стартует встреча Украина - Австрия, а в 22:00 там же можно увидеть поединок Россия - Дания. В обоих квартетах запутанная ситуация и множество вариантов развития событий. Чтобы рассчитывать на успех, России нельзя проигрывать, а Украине достаточно ничьей.