На Гран-при Санкт-Петербурга по велоспорту в копилке белорусской сборной 6 медалей

Артем Зайцев был быстрее всех в спринте, плюс взял серебро в кейрине. Каролина Бирюк не знала себе равных в омниуме, а в индивидуальной гонке преследования на три километра стала второй. Но и в этой дисциплине первое место осталось за нашей спортсменкой - Анастасия Киптикова победила. Также бронзовая награда на счету Алины Короткиной.