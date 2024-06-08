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На Гран-при Санкт-Петербурга по велоспорту в копилке белорусской сборной 6 медалей

В Санкт-Петербурге завершились международные соревнования по велоспорту на треке. В копилке белорусской сборной 6 медалей.

Артем Зайцев был быстрее всех в спринте, плюс взял серебро в кейрине. Каролина Бирюк не знала себе равных в омниуме, а в индивидуальной гонке преследования на три километра стала второй. Но и в этой дисциплине первое место осталось за нашей спортсменкой - Анастасия Киптикова победила. Также бронзовая награда на счету Алины Короткиной.

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