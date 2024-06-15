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На Играх БРИКС в российской Казани атлеты показывают самый высокий уровень конкуренции

На Играх БРИКС в российской Казани атлеты показывают самый высокий уровень конкуренции. Участвуют представители около 90 стран. Среди спортсменов чемпионы и призеры олимпиад, планетарных и европейских форумов. На этом фоне белорусы демонстрируют прекрасные результаты. Мы в числе лидеров общекомандного зачета. За 2 дня соревнований у нас 37 медалей - 8 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Рассчитываем, что сегодня наши ребята и девчата продолжат радовать своими отличными выступлениями. В 11-ти видах спорта будет наше представительство. Внимательно следим за синхронным плаванием, академической греблей, спортивной гимнастикой, тяжелой атлетикой, карате. Начнут свою борьбу представители легкой атлетики. Для них Игры БРИКС - это основной старт всего сезона, поскольку Международная федерация отказывается допускать белорусов на планетарную арену даже в нейтральном статусе. Белорусские призеры поделились со съемочной группой АТН своими впечатлениями.

Борьба прекрасная, соперники тоже достаточно сильные. Есть какой-то интерес. Все равно само понимание, что это за соревнования, конечно, в голове, может, и не укладывается. Потому что думаешь, столько стран, столько стран. Эмоций много. Уровень на высоте.
Полина Погуляева, Диана Мойсеевич, бронзовый и серебряный призеры Игр стран БРИКС - 2024 по тяжелой атлетике
У меня такие первые соревнования масштабные такого уровня. И оказаться в тройке сильнейших на своем снаряде, лучшим всегда приятно. Чувствую себя уверенно. Нет никаких травм, которые могли бы сказаться. Надеюсь на хорошее выступление.
Ярослав Крутов, бронзовый призер Игр стран БРИКС - 2024 по спортивной гимнастике

Прямые трансляции Игр БРИКС смотрите на телеканале "Беларусь 5".

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