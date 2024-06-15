На Играх БРИКС в российской Казани атлеты показывают самый высокий уровень конкуренции

Борьба прекрасная, соперники тоже достаточно сильные. Есть какой-то интерес. Все равно само понимание, что это за соревнования, конечно, в голове, может, и не укладывается. Потому что думаешь, столько стран, столько стран. Эмоций много. Уровень на высоте.

Полина Погуляева, Диана Мойсеевич, бронзовый и серебряный призеры Игр стран БРИКС - 2024 по тяжелой атлетике

