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На Играх БРИКС в российской Казани атлеты показывают самый высокий уровень конкуренции
На Играх БРИКС в российской Казани атлеты показывают самый высокий уровень конкуренции. Участвуют представители около 90 стран. Среди спортсменов чемпионы и призеры олимпиад, планетарных и европейских форумов. На этом фоне белорусы демонстрируют прекрасные результаты. Мы в числе лидеров общекомандного зачета. За 2 дня соревнований у нас 37 медалей - 8 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.
Рассчитываем, что сегодня наши ребята и девчата продолжат радовать своими отличными выступлениями. В 11-ти видах спорта будет наше представительство. Внимательно следим за синхронным плаванием, академической греблей, спортивной гимнастикой, тяжелой атлетикой, карате. Начнут свою борьбу представители легкой атлетики. Для них Игры БРИКС - это основной старт всего сезона, поскольку Международная федерация отказывается допускать белорусов на планетарную арену даже в нейтральном статусе. Белорусские призеры поделились со съемочной группой АТН своими впечатлениями.
Борьба прекрасная, соперники тоже достаточно сильные. Есть какой-то интерес. Все равно само понимание, что это за соревнования, конечно, в голове, может, и не укладывается. Потому что думаешь, столько стран, столько стран. Эмоций много. Уровень на высоте.
У меня такие первые соревнования масштабные такого уровня. И оказаться в тройке сильнейших на своем снаряде, лучшим всегда приятно. Чувствую себя уверенно. Нет никаких травм, которые могли бы сказаться. Надеюсь на хорошее выступление.
Прямые трансляции Игр БРИКС смотрите на телеканале "Беларусь 5".
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