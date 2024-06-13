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На Играх стран БРИКС - 2024 прошли предварительные поединки у самбистов

В Казани в разгаре Игры стран БРИКС. В первый соревновательный день в совокупности будет оспорено 23 комплекта наград.

Журналисты АТН пристально следят за синхронным плаванием, спортивной гимнастикой, самбо и тяжелой атлетикой, поскольку именно в этих видах есть белорусский интерес. Медальную копилку страны уже точно пополнят самбисты. Анфиса Копаева, Татьяна Мацко и два Владислава: Мардусевич и Бурдь пробились в финалы. В вечернюю сессию девчата и ребята повоюют за золото. Елена Купаво завоевала бронзовую награду.

Подробности в видео.

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