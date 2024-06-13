На Играх стран БРИКС первое золото Беларуси принесла тяжелоатлетка Алина Щепанова

Первый день Игр стран БРИКС принес нашей стране первую золотую медаль. Тяжелоатлетка Алина Щепанова стала чемпионкой в весовой категории до 59 кг.

Девушка по сумме двоеборья показала результат 218 кг. А наша Юлия Гулина в этой же категории взяла бронзу. Серебро у России у Ольги Те.

Чуть ранее две серебряные медали в копилку нашей сборной положили синхронистки Василиса Хондошко, вторую - Добровольская и Мирончик в технической программе дуэтов. Есть бронза и у представителей самбо - медаль у Елены Купаво.

Состав мы привезли очень сильный, форма у всех спортсменов хорошая, соперники тоже сильные. Поэтому поддерживайте, болейте за нас, а мы будем стараться побеждать. Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо