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На Играх стран БРИКС первое золото Беларуси принесла тяжелоатлетка Алина Щепанова

Первый день Игр стран БРИКС принес нашей стране первую золотую медаль. Тяжелоатлетка Алина Щепанова стала чемпионкой в весовой категории до 59 кг.

Девушка по сумме двоеборья показала результат 218 кг. А наша Юлия Гулина в этой же категории взяла бронзу. Серебро у России у Ольги Те.

Чуть ранее две серебряные медали в копилку нашей сборной положили синхронистки Василиса Хондошко, вторую - Добровольская и Мирончик в технической программе дуэтов. Есть бронза и у представителей самбо - медаль у Елены Купаво.

Состав мы привезли очень сильный, форма у всех спортсменов хорошая, соперники тоже сильные. Поэтому поддерживайте, болейте за нас, а мы будем стараться побеждать.
Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо

Участие в Играх примут более 4,5 тыс. спортсменов из 90 стран. Всего 387 комплектов медалей. На Играх БРИКС сборная Беларуси выступит под своим флагом и с гимном страны. Турнир - не альтернатива Олимпиаде или чемпионатам мира. Это новый формат, в котором только спорт и нет никакой политики.

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