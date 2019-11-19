На Играх в Токио выложиться по максимуму. О медальных перспективах говорили сегодня на олимпийском собрании

Об ответственности спортсменов и медальных перспективах говорили сегодня на олимпийском собрании



Максимальный результат на Играх в Токио - вопрос ответственности спортсмена перед страной. Сегодня на олимпийском собрании обсудили медальные перспективы и пути развития спортивной отрасли Беларуси.





Спорт высоких достижений: цели и возможности

Самое пристальное внимание - летним олимпийским видам. Хороший результат, который продемонстрировали белорусы на домашних Европейских играх, не повод для самоуспокоения. Конкуренция на мировом уровне гораздо более серьезная. Практически все чемпионаты мира этого сезона уже завершены, поэтому можно подводить итоги. Наши атлеты завоевали в общей сложности восемь наград, две из них золотые. Основные надежды на главном старте четырехлетия связаны с гребцами и пятиборцами. В то же время целый ряд видов спорта и дисциплин, в которых белорусы традиционно сильны, до призовых мест на мировом уровне не дотягивает. Отсюда и сложности еще на этапе отбора на Игры в Токио.

Награда за результат

Для спорта высших достижений в стране сделано немало, ведь результаты атлетов - это имидж страны. И именно за результат будет соответствующее вознаграждение. Такой подход действует не первый год, а все итоги олимпийского цикла подведут в будущем году.

Виктор Лукашенко избран на пост первого вице-президента НОК

Решали сегодня и организационные вопросы. На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками олимпийского собрания.

Наградили легендарных спортсменок

Сегодня же были отмечены наши легендарные спортсменки. Екатерина Карстен и Александра Герасименя на протяжении многих лет были в топе мировых рейтингов гребли и плавания, отметились и на вершине подиумов чемпионатов мира и Олимпийских игр. За высокие спортивные достижения, а также большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни спортсменок наградили почетными знаками НОК Беларуси.

На пути к Токио