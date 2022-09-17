На II этапе Кубка Содружества по биатлону белорусы завоевали 2 медали - атлеты демонстрируют волю к победе

Синтез болельщицкой любви и стремление к максимальному спортивному результату. 17 сентября в Раубичах продолжился второй этап Кубка Содружества - летнего аналога биатлона. Участники вновь оказались частью классной спортивной истории.

Подробности у Андрея Козлова.

Динара Алимбекова сегодня завоевала серебро в гонке преследования, а ведь ситуация на последнем рубеже была не из легких.

Нервы (а они в нужный момент стальные канаты) оказались у белоруски крепче, чем у статусных российских спортсменок.

Биатлонные старты: упорная борьба и незабываемые эмоции

Биатлон называют народным видом спорта, который смотрят семьями, особенно в выходные дни. И за успехи наших ребят радуются как за свои. За неудачи также переживают сильно.

И вслед за Динарой ожидания болельщиков оправдал Антон Смольский. У мужчин среди главных конкурентов российские топовые атлеты: титулованный Бабиков, амбициозный Бажин, а прозвище Латыпова - Буйвол - говорит само за себя. Но Антон сдюжил и взял медаль - сегодня бронзовую. В спринте было золото.

Немного обидно, что не удержал лидирующую позицию. Сегодня ветровая обстановка довольно сложная, но тем не менее есть спортсмены, которые отработали на ноль, и это показывает высокий уровень стрелковой подготовки. Конечно, гонкой доволен, физически поработал хорошо, была усталость, и это нормально. Антон Смольский, бронзовый призер гонки преследования второго этапа Кубка Содружества по биатлону

Белорусские спортсмены Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов отвоевали себе места в титульной шестерке. Это хороший задел перед масс-стартами. И вообще здесь внимание ко всем. Гонка может не сложиться, но автографы спортсмен все равно будет раздавать, как Ира Кручинкина, например. Российские звезды и спорта, и телевидения тоже здесь.

Завершился день красивой церемонией: победители и призеры республиканских соревнований на призы Президента Беларуси по летнему биатлону среди юношей и девушек получили памятные сувениры из рук спортивных героев дня.

В воскресенье, 18 сентября, второй этап Кубка Содружества завершится гонками с массового старта.