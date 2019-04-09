На II Европейские игры уже продано более 40 тысяч билетов

О нюансах главного спортивного события года говорили сегодня в Могилеве. Напомним, старт Играм дадут 21 июня в Минске. По количеству участников (это свыше 4 тысяч спортсменов и 15 видов спорта) они превзойдут зимние Олимпиады. За 50 дней до открытия в Риме начнется эстафета, когда огонь Игр пронесут по странам Европы и каждому региону Беларуси.

