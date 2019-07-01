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На II Европейских играх белорусские спортсмены завоевали 69 медалей
В последний день соревнований на II Европейских играх белорусы завоевали 8 наград, 2 из них высшей пробы. Татьяна Шаракова в велоспорте на треке выиграла индивидуальную гонку преследования. Для нее, к слову, эта награда уже вторая. Ранее она стала третьей в групповой гонке на шоссе. И также на высшую ступень пьедестала накануне поднялся Кирилл Грищенко - борец греко-римского стиля в весовой категории до 130 кг. В решающей схватке белорус был сильнее Якоба Каджая из Грузии - 5:1. А партнер Грищенко по команде Александр Грабовик в весе до 97 кг стал серебряным призером. Второе место и у боксёра Владислава Смягликова. В спортивной гимнастике две бронзы - у Андрея Лиховицкого в упражнении на коне, и у 15-летней Анастасии Алистратовой в соревнованиях на разновысоких брусьях. На третьей ступени пьедестала и каратисты в разделе "кумите" - в категории до 50 кг у женщин Мария Кулинкович и до 67 кг у мужчин Артем Кравцов.
109 наград и первое место у россиян
Белорусы также выполнили поставленную задачу - 69 медалей (24 высшей пробы, 16 серебряных и 29 бронзовых). На третьем месте расположились украинцы, следом идет сборная Италии, замыкает пятерку команда Нидерландов.
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