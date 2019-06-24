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На II Европейских играх начались соревнования по стендовой и пулевой стрельбе
На II Европейских играх спортсмены сегодня разыграют 14 комплектов наград в шести видах спорта. Определятся чемпионы и призеры в баскетболе 3 на 3. За наибольшее число золота, серебра и бронзы поспорят дзюдоисты. Начинают соревнования представители спортивной аэробики и батутисты.
Продолжаются состязания по стендовой и пулевой стрельбе. В обновленном тире имени маршала Тимошенко сегодня разыграют 3 комплекта наград. Соревнования уже начались.
О наших надеждах и анонс дня грядущего у Станислава Липского. Он на прямой связи со студией.
Спорткомплекс в Уручье продолжает оставаться эпицентром европейской пулевой стрельбы. Концентрация чемпионов мира и призеров олимпиад в эти дни здесь зашкаливает, тем интереснее следить за ходом соревнований.
3 комплекта наград сегодня будут здесь разыграны в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров и у мужчин, и у женщин. Начнется турнир по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров у смешанных пар. Кто представит Беларусь, спросим у двукратного призера Олимпиад, главного тренера сборной Игоря Басинского.
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