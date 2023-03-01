На II зимних Международных спортивных играх "Дети Азии" белорусская команда завоевала шестую медаль

Шестая медаль есть у белорусской команды на Международных зимних играх "Дети Азии". Крупный спортивный форум в эти дни принимает Кузбасс, и сегодня борьбу за награды начали представители конькобежного спорта.

Полина Сивец, капитан и знаменосец нашей сборной, стала второй по итогам выступления на дистанции 1 500 метров. Выше талантливой белоруски расположилась только Альбина Ильясова.

Напомним, ранее белорусы завоевали еще пять медалей, три из них в шорт-треке, по одной в фигурном катании и в прыжках с трамплина. Продлятся соревнования до 5 марта.