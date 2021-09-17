На III Европейских играх пройдут квалификационные соревнования к XXXIII Олимпийским играм в Париже

Все соревнования по видам спорта, которые будут представлены на III Европейских играх, а их 23, станут квалификационными к XXXIII Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил на исполкоме президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос. Там же были обсуждены и организационные вопросы ассамблеи спортсменов Европы, которая пройдет 2 октября в Хорватии.