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На историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня Пекину

Афины передали олимпийский огонь Пекину. Церемония прошла на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Зрителей из-за пандемии не было. Огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Таким образом, китайская столица войдет в историю как первый город, который принимал как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

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