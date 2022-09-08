На канале "Москва" продолжается международный Кубок доброй воли по гребле на байдарках и каноэ

Главный старт текущего сезона собрал более 500 сильнейших спортсменов из Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Турции. Продолжает свою результативную серию выступлений наша флотилия. 14 раз поднимались белорусы на пьедестал почета.

Этот результат - доказательство конкурентоспособности сборной всех возрастов. Ведь на регате соревнуются не только представители нацкоманды, но и молодежь, и юниоры. Кристина Камыш дополнит тему (подробности в видео).