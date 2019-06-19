"На контроле Президента" про Дворец гимнастики смотрите сегодня после "Панорамы"

Этот спортивный объект близок к совершенству. Мы расскажем и покажем, как живет Дворец гимнастики спустя год после открытия. Кто создавал неповторимый архитектурный образ? Поговорим о тех, кто строил его своими руками.



Специально для "Беларусь 1" экскурсию по спортивному комплексу проведет главный тренер национальной сборной Ирина Лепарская и расскажет, как чуть более чем за год по поручению Президента был построен дом их мечты - Дворец гимнастики. Смотрите сегодня после "Панорамы" "На контроле Президента".