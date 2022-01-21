На Кубке мира по биатлону в Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка

Динара Алимбекова остановилась в шаге от цветочной церемонии в индивидуальной гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.

Жюстин Бреза (Франция) - победительница. Француженка Симон - вторая. Шведка Брорссон - третья. Далее по белорускам: у Анны Сола 6 минут штрафа и 38-е место. Алина Пильчук - 64-я и 4 промаха. Ирина Лещенко с 7 ошибками - 78-я. Ирина Кручинкина - 87-я, у нее 7 промахов. Ее сестра Елена не стартовала. Малый хрустальный глобус в этой дисциплине взяла чешка Маркета Давидова. Сегодня 6-я. Завтра в программе этапа - мужские масс-старты и женская эстафета. Внимательно следите за программой каналов Белтелерадиокомпании.