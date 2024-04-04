На Кубке Президента по хоккею за выход в финал будут биться "Брест" и солигорский "Шахтер"

Все билеты были распроданы еще вчера в обед. Болельщики - это ведь лакмусовая бумажка. Как только клуб дает хороший результат, как только есть победы, так сразу все фанаты идут на матчи. По статистике в Бресте шесть игр плей-офф вживую посмотрели почти 13 тыс. человек. И средняя заполняемость местного Ледового дворца - на уровне команд с сильными фанатскими традициями, таких как гродненский "Неман", "Гомель" и жлобинский "Металлург". И очень приятно, когда соперники уважают друг друга.



В серии против солигорского "Шахтера" "Бресту" остался один шаг до выхода в решающий раунд Кубка Президента. "Южане" уже переписали историю лиги: никогда еще коллектив с 7-м посевом не побеждал в полуфинале хотя бы раз. Обновлено и клубное достижение. "Брест" вообще впервые в 1/2 Кубка Президента. Всю систему выстроил Сергей Пушков. Специалист пришел в команду по ходу сезона в ноябре. Тогда трансферный рынок был ограничен, но тренер нашел хоккеистов, которые усилили ростер: тот же Ярослав Косов - пример.



Перед новым годом "Брест" стал играть под нагрузкой, чтобы заложить фундамент на весну. Из-за этого на отрезке "зубры" чуть просели и много очков не добрали. Возможно, были бы в декабре победы, глядишь, миновала бы дружина серию плей-ин. Однако сейчас мы наблюдаем плюсы того замысла. Физические кондиции у игроков замечательные - 7 овертаймов в 14 матчах второго этапа. В коллективе уверены, что сил на последний бой хватит.