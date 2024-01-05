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На Кубке Содружества по биатлону аншлаг. Как выступают белорусы - яркие эмоции из спортивных Раубичей

В Раубичах официально открыт третий этап Кубка Содружества по биатлону. С самого старта, несмотря на будний день, аншлаг. Зрителям уже в первой гонке участники подарили яркие эмоции. К открытию соревнований спорткомплекс стал еще более комфортным.

Как выступают белорусы - на прямую связь со студией выходит Андрей Козлов (прямое включение).

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