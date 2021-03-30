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На льду "Чижовка-Арены" "сталевары" и "минчане" сражаются за выход в финал Кубка Президента
Сможет ли жлобинский "Металлург" обыграть минскую "Юность", которая является фаворитом не только встречи, но и всей Экстралиги? В эти минуты на льду "Чижовка-Арены" "сталевары" и "минчане" сражаются за выход в финал Кубка Президента. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". В серии до 4 побед команды сейчас играют максимально возможный 7 матч. Напомним, столичный клуб - девятикратный победитель розыгрыша и действующий чемпион. А дружина из Жлобина выигрывала турнир лишь в 2012 году.
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