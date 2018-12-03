На льду "Чижовка-Арены" стартовал финал городского этапа республиканских соревнований "Золотая шайба"

Праздничное настроение сегодня царило и на льду "Чижовка-Арены". Здесь стартовал финал городского этапа республиканских соревнований "Золотая шайба". 9 команд в течение недели будут определять лучшую. Такие зимние старты в нашей стране стали уже доброй традицией, а для ребят - настоящим стимулом, победа в "Золотой шайбе" для многих из них путь к мечте и путевка в большой спорт. На церемонии открытия и первом матче работал Станислав Липский.



На лицах сосредоточенность, в глазах целеустремленность - перед стартом турнира полная концентрация - мысли только о победе. В "Золотой шайбе"выступают исключительно любители - сегодня у этих ребят реальная возможность проявить себя и получить шанс стать профессионалом: в свое время в этом турнире блистали Фетисов, Третьяк, Харламов.

Финальный этап городских соревнований собрал 9 команд, которые поделены на две группы. Фавориты - прошлогодние финалисты "Грифоны" из Центрального района столицы и "Медведи" - из Московского. Именно эти две дружины сыграли и в финале республиканских соревнований, тогда победу одержали "Медведи" 4:3."Грифоны" свой настрой взять реванш за январскую осечку показали в матче-открытии, под каток дружины Дмитрия Баскова попала "Олимпия" из Первомайского района 7:1. Николай Лукашенко в свой актив записал два точных броска и одну голевую передачу.

"Медведи" свой стартовый матч проведут завтра против "Торнадо". С "Грифонами"они смогут встретиться только в плей-офф, команды в разных группах, но именно их ждут в титульной игре. На протяжении недели юные хоккеисты будут определять лучшую команду городского этапа, финал в следующий вторник в 16:15 - здесь, на Малой арене спорткомплекса в Чижовке. Собственно, как и финал республиканских соревнований, который пройдет параллельно с Рождественским турниром. В самом начале уже следующего, 2019-го, года.