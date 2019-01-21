На льду "Минск-Арены" идут тренировки к чемпионату Европы по фигурному катанию

Беларусь становится центром мирового фигурного катания. В Минск прибывают участники чемпионата Европы. Такой форум столица принимает впервые. К нам приедут лучшие фигуристы континента, в том числе действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. Беларусь на домашних соревнованиях представят Юрий Гулицкий и Анна Кубликова, тренирует которых титулованный тренер Александр Жулин.