3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На льду "Минск-Арены" идут тренировки к чемпионату Европы по фигурному катанию
Беларусь становится центром мирового фигурного катания. В Минск прибывают участники чемпионата Европы. Такой форум столица принимает впервые. К нам приедут лучшие фигуристы континента, в том числе действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. Беларусь на домашних соревнованиях представят Юрий Гулицкий и Анна Кубликова, тренирует которых титулованный тренер Александр Жулин.
В мужском одиночном катании Беларусь представит Яков Зенько. В эти минуты на льду "Минск-Арены" идут официальные тренировки. А вот в среду начнутся первые соревнования. Телеканал "Беларусь 5" покажет форум в максимальном объеме.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП