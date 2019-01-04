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На малой площадке "Чижовка-Арены" играют Швейцария и Россия

На юбилейном Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси в борьбу вступают еще 4 команды. В эти минуты на малой площадке "Чижовка-Арены" играют Швейцария и Россия, на большой начинается поединок Китая и Арабских Эмиратов.

В вечерней программе турнира сначала сразятся немцы и чехи, а в 19:00 начнется поединок хозяев и сборной Балтии. "Беларусь 5" покажет этот матч в 22:10.

После первого игрового дня турнира побед в своих матчах добились сборная Объединенных Арабских Эмиратов над командой Балкан 9:5, словаки переиграли швейцарцев 10:4, финны были сильнее немцев 10:2, а хозяева - действующие победители турнира - обыграли команду Международной федерации хоккея 13:7.

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