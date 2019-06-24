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На "Чижовка-Арене" дзюдоисты сегодня разыгрывают награды в пяти весовых категориях
Мы привыкли к тому, что главный вид спорта на "Чижовка-Арене" - хоккей. Но вот уже третий день на одной из главных спортивных площадок страны соревнуются дзюдоисты. У наших пока не клеится.
Сегодня в надежде принести удачу хозяевам на "Чижовку" отправился наш Павел Капуцкий (прямое включение). Первые два дня получились для нашей команды безмедальными, но сегодня награды разыгрываются сразу в пяти весовых категориях. Хозяева представлены в четырех. И понятно, почему у дзюдоистов нет той россыпи наград, что у тех же самбистов. В олимпийском виде конкуренция жестче. Но и здесь у нас есть славные традиции. Игорь Макаров стал чемпионом Игр в Афинах 15 лет назад.
Сегодня в весовой категории более 78 килограммов надеемся на чемпионку Европы Марину Слуцкую
В весе до 90 килограммов у мужчин выступят Егор Варапаев и Виктор Кляусов. В категории до 100 - Никита Свирид и Даниэль Мукете. Свыше 100 - Александр Ваховяк и Владислав Терпицкий. Предварительные схватки начались в 10:30. Завершение соревновательной программы в начале седьмого вечера. В следующем включении через три часа ясности будет больше. Добавлю, в Минск приехали 4 олимпийских чемпиона, 8 чемпионов мира и более 20 чемпионов Европы.
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