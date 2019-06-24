На "Чижовка-Арене" дзюдоисты сегодня разыгрывают награды в пяти весовых категориях

Мы привыкли к тому, что главный вид спорта на "Чижовка-Арене" - хоккей. Но вот уже третий день на одной из главных спортивных площадок страны соревнуются дзюдоисты. У наших пока не клеится.





Сегодня в надежде принести удачу хозяевам на "Чижовку" отправился наш Павел Капуцкий (прямое включение). Первые два дня получились для нашей команды безмедальными, но сегодня награды разыгрываются сразу в пяти весовых категориях. Хозяева представлены в четырех. И понятно, почему у дзюдоистов нет той россыпи наград, что у тех же самбистов. В олимпийском виде конкуренция жестче. Но и здесь у нас есть славные традиции. Игорь Макаров стал чемпионом Игр в Афинах 15 лет назад.







Сегодня в весовой категории более 78 килограммов надеемся на чемпионку Европы Марину Слуцкую