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На "Минск-Арене" идет квалификация в индивидуальных прыжках на батутах у мужчин
Перемещаемся на "Минск-Арену". Эта площадка уже стала удачной для белорусов. Здесь за четыре соревновательных дня завоевано 12 медалей. Сегодня спорткомплекс принимает батутистов.
На связи со студией Кристина Камыш (прямое включение). В эти минуты на "Минск-Арене" идет квалификация в индивидуальных прыжках у мужчин. 24 претендента на попадание в финал, где за медали поборются лишь 6 спортсменов. Участники разбиты на 2 группы по 12 человек в каждой.
Беларусь в этом виде программы представляют Владислав Гончаров и Олег Рябцев
Наши попали во вторую группу. Владислав выступит под вторым стартовым номером. Олег - десятым. Это хорошо. Ведь к моменту своей квалификации ребята будут уже знать результаты основных конкурентов, например, того же россиянина Андрея Юдина, который стал бронзовым призером на последнем чемпионате мире. Итак, Владислав и Олег выйдут на помост не раньше 16:00. Финал же стартует в 20:00.
В 18:50 начнется розыгрыш медалей у женских пар
Беларусь в синхронных прыжках представит дуэт Анны Гончаровой и Марии Махаринской. Напомню, вчера Анна стала бронзовым призером. Параллельно на "Минск-Арене" будет разыгран комплект наград в соревновании по спортивной аэробике. Сегодня на паркет выйдут группы, всего 8 команд. Беларусь замыкает программу.
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