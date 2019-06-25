На "Минск-Арене" идет квалификация в индивидуальных прыжках на батутах у мужчин

Перемещаемся на "Минск-Арену". Эта площадка уже стала удачной для белорусов. Здесь за четыре соревновательных дня завоевано 12 медалей. Сегодня спорткомплекс принимает батутистов.



На связи со студией Кристина Камыш (прямое включение). В эти минуты на "Минск-Арене" идет квалификация в индивидуальных прыжках у мужчин. 24 претендента на попадание в финал, где за медали поборются лишь 6 спортсменов. Участники разбиты на 2 группы по 12 человек в каждой.





Беларусь в этом виде программы представляют Владислав Гончаров и Олег Рябцев

Наши попали во вторую группу. Владислав выступит под вторым стартовым номером. Олег - десятым. Это хорошо. Ведь к моменту своей квалификации ребята будут уже знать результаты основных конкурентов, например, того же россиянина Андрея Юдина, который стал бронзовым призером на последнем чемпионате мире. Итак, Владислав и Олег выйдут на помост не раньше 16:00. Финал же стартует в 20:00.









В 18:50 начнется розыгрыш медалей у женских пар