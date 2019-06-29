На "Минск-Арене" - медальная борьба в велоспорте

На "Минск-Арене" продолжаются медальные разборки. В эти минуты за золото, серебро и бронзу в олимпийской дисциплине - мэдисоне - сражаются мужчины. В том числе и белорусы Евгений Королек и Роман Тишков. Уже известны чемпионы и призеры II Европейских игр в женском омниуме. Это велосипедное многоборье, где нашу страну представляла Татьяна Шаракова.

