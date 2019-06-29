ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На "Минск-Арене" - медальная борьба в велоспорте

На "Минск-Арене" продолжаются медальные разборки. В эти минуты за золото, серебро и бронзу в олимпийской дисциплине - мэдисоне - сражаются мужчины. В том числе и белорусы Евгений Королек и Роман Тишков. Уже известны чемпионы и призеры II Европейских игр в женском омниуме. Это велосипедное многоборье, где нашу страну представляла Татьяна Шаракова.

На велодроме весь день работает наш корреспондент Александр Ярмош, который внимательно следит за стартами (прямое включение).



Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все