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На "Минск-Арене" начинаются квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди женщин

На "Минск-Арене" в эти минуты начинаются квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди женщин. Сборную Беларуси в этом виде программы представляют Анна Гончарова и Мария Махаринская. Финал в этом виде программы сегодня вечером. Начало в 20:05. Сегодня же комплект медалей батутисты разыграют и в синхронных прыжках, где выступят наши Владислав Гончаров и Олег Рябцев. Кроме того, вступят в борьбу за награды представители спортивной аэробики.

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