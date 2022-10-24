На "Минск-Арене" пройдет хоккейное динамовское дерби

На "Минск-Арене" динамовское дерби. 24 октября хозяева площадки встретятся с одноименным клубом из Москвы. Белорусы этим матчем завершат очередную домашнюю серию в регулярном сезоне КХЛ, в которой пока только побеждают: обыграны команды "Сочи" и "Локомотив". Набранные четыре очка позволили "зубрам" подняться в зону плей-офф Западной конференции. Получится ли удержаться в восьмерке? Смотрим прямую трансляцию противостояния с московским "Динамо" на телеканале "Беларусь 5", начало в 19:30.