На "Минск-Арене" пройдут соревнования по гимнастике и велоспорту

Розыгрышем 10 комплектов медалей в индивидуальных упражнениях подведут черту под соревнованиями гимнасты. Радует, что некоторые из финалов пройдут не без участия белорусских спортсменов. Не спит сегодня и велодром. Там состязания начались рано утром и завершатся только в 5 вечера.



На "Минск-Арене" работает наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение). Знаете, даже немного грустно, что этот соревновательный марафон подходит к концу. Но радует, что еще остается целый день, чтобы поболеть за наших. Например, здесь, на "Минск-Арене", продолжат выступать гимнасты.





Сегодня в программе финальные соревнования на отдельных снарядах

Егор Шарамков заявлен на вольные упражнения. Андрей Лиховицкий выступит в упражнениях на коне и перекладине. И, конечно, переживаем за Анастасию Алистратову. Молодая спортсменка готовится показать себя в вольных упражнениях и, конечно, на разновысоких брусьях. А ведь именно этот снаряд девушка называет коронным. На чемпионате Европы, который прошел в мае в Польше, Анастасия заняла 4 место в упражнениях на брусьях. Финалы стартуют в 13:00. И у нас в студии присутствует главный тренер женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике Валерий Колодинский (видео).







Жарко будет и на велодроме "Минск-Арены"

Татьяна Шаракова будет бороться за золото в женской индивидуальной гонке преследования. Ее соперница - итальянка Марта Кавалли. В квалификации наша спортсменка показала самые быстрые секунды. Кроме того, внимание белорусских фанатов приковано к мужскому омниуму - это велосипедное многоборье, где нашу страну представляет Роман Тишков. Полина Пивоварова и Анна Терех выступят в женском медисоне. Еще раз напомню, заезд за золото Татьяны Шараковой стартует в 13:10.

