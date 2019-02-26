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На "Минск-Арене" сборная клубов Экстралиги сегодня сразится с минским "Динамо"
Считанные часы остаются до первого раунда уникального для нашего хоккея противостояния. На "Минск-Арене" сборная клубов Экстралиги сразится с минским "Динамо", выступающим в Континентальной хоккейной лиге. "Зубры" завершили сезон на предпоследнем месте и сыграют с представителями трех самых успешных команд отечественного чемпионата: "Шахтера", "Немана" и "Юности". Серия продлится до двух побед одной из дружин. Первая игра сегодня в 19:30 на "Минск-Арене".Вторая в это же время послезавтра на "Чижовка-Арене". Вход свободный. Прямые трансляции на "Беларусь 5".
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