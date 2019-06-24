На "Минск-Арене" сегодня выступят наши батутисты

Мы сейчас перемещаемся на "Минск-Арену", где будут выступать сегодня батутисты. Площадка принесла немало положительных эмоций за два дня II Европейских игр. Там взяли медали наши художницы и акробаты.



На связи с нами наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение). Наша студия продолжает свою работу на "Минск-Арене". И сегодня в борьбу вступят представители сразу двух видов спорта. На нашей знаменитой спортивной площадке вслед за грациями медали разыграют представители в спортивной аэробике, а именно сегодня в смешанных парах, и батутисты. В мае нам удалось побывать на тренировке сборной Беларуси по прыжкам на батуте. База нашей национальной команды, кроме олимпийского комплекса "Стайки", располагается в Витебске. Именно оттуда родом квартет ведущих атлетов команды: олимпийский чемпион Владислав Гончаров, Анна Гончарова, Мария Махаринская и Олег Рябцев.

