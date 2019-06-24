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На "Минск-Арене" сегодня выступят наши батутисты
Мы сейчас перемещаемся на "Минск-Арену", где будут выступать сегодня батутисты. Площадка принесла немало положительных эмоций за два дня II Европейских игр. Там взяли медали наши художницы и акробаты.
На связи с нами наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение). Наша студия продолжает свою работу на "Минск-Арене". И сегодня в борьбу вступят представители сразу двух видов спорта. На нашей знаменитой спортивной площадке вслед за грациями медали разыграют представители в спортивной аэробике, а именно сегодня в смешанных парах, и батутисты. В мае нам удалось побывать на тренировке сборной Беларуси по прыжкам на батуте. База нашей национальной команды, кроме олимпийского комплекса "Стайки", располагается в Витебске. Именно оттуда родом квартет ведущих атлетов команды: олимпийский чемпион Владислав Гончаров, Анна Гончарова, Мария Махаринская и Олег Рябцев.
Центр по прыжкам на батуте в Витебске открыли в этом году
Наши ребята, как нам признавались, чувствуют себя там комфортно. Для подготовки и для восстановления там есть абсолютно все. Также в той командировке нам удалось пообщаться с главным тренером сборной Беларуси Ольгой Власовой.
В 18:50 состоятся финальные соревнования в синхронных прыжках у мужчин
Тут болеем за Гончарова и Рябцева. В 19:30 вступит в борьбу за медали наша смешанная пара в спортивной аэробике: Юлия Володар и Дмитрий Захаревич. И в 20:05 награды в индивидуальных прыжках разыграют девушки. Зрителям предлагаю не пропускать вечерних включений с "Минск-Арены" - порадуем эксклюзивными интервью.
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