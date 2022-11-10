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На "Минск-Арене" стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту
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В столице на "Минск-Арене" стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, где принимают участие все сильнейшие спортсмены страны, а также атлеты смены из России, среди которых серебряный призер Олимпийских игр - 2022 в командной гонке Сергей Трофимов. Уже известны некоторые победители. Так, у женщин на дистанции 500 метров первой стала Анна Доморацкая - 39,44 секунды. У мужчин в этой дисциплине золото взял Артем Чабан с результатом 36,18 секунды. Марина Зуева была лучшей на 3-километровом старте 4.16.72, а у мужчин на 5000 метрах равных не было Егору Доморацкому - 6.50.59. Соревнования продлятся до 12 ноября.
Фото для иллюстрации: БелТА
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