Настоящее искусство и спортивный азарт переплетаются на столичном льду. Сегодня на "Минск-Арене" стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Масштабный форум Беларусь принимает впервые. Сейчас в расписании спортсменов из 27 стран - официальные тренировки, открытые для зрителей. А соревнования начнутся в среду с короткой программы среди женщин. В перерыве между спортивными выступлениями болельщики и спортсмены смогут поближе познакомиться с традициями и культурой нашей страны - организованы тематические экскурсии; развлекательные локации появятся и на самой "Минск-Арене" - там развернется большая фанзона.

