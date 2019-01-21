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На "Минск-Арене" стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию

Настоящее искусство и спортивный азарт переплетаются на столичном льду. Сегодня на "Минск-Арене" стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Масштабный форум Беларусь принимает впервые. Сейчас в расписании спортсменов из 27 стран - официальные тренировки, открытые для зрителей. А соревнования начнутся в среду с короткой программы среди женщин. В перерыве между спортивными выступлениями болельщики и спортсмены смогут поближе познакомиться с традициями и культурой нашей страны - организованы тематические экскурсии; развлекательные локации появятся и на самой "Минск-Арене" - там развернется большая фанзона.

Кстати, перед стартом чемпионата большую работу провели и на самой спортивной площадке. Для выполнения сложных элементов на коньках требуется особенное качество льда.

Континентальный форум продолжится до конца недели. Чтобы чемпионат прошел на высоком уровне, задействовано и несколько сотен волонтеров.

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