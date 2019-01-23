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На "Минск-Арене" торжественно открылся чемпионат Европы по фигурному катанию
Несколько часов назад "Минск-Арена" торжественно открыла чемпионат Европы по фигурному катанию. Континентальный форум - первый в истории Беларуси - собрал более сотни спортсменов из разных стран. Интерес к соревнованиям огромный. В Минск прибыли мировые звезды. Привыкшие к ледовым баталиям белорусы ожидают увидеть не менее яркое действо на языке танца.
Мастерство и изящество олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой зрители смогли оценить уже сегодня. У нее, кстати, лучший результат по итогам короткой программы. Выступили сегодня и спортивные пары. С нетерпением ждем на льду и наших фигуристов. Завтра в "Минск-Арене" свою программу представит Яков Зенько. Готовится к соревнованиям и наша танцевальная пара Юрий Гулицкий - Анна Кубликова. В максимальном объеме и в прямом эфире все соревнования зрителям покажет телеканал "Беларусь 5".
Подробности первого дня у нашего корреспондента Андрея Козлова.
За сутки до официальных соревнований. Спортсмены иболельщики
Танец у итальянцев в крови. И это не обязательно будет знаменитая тарантелла. Дуэты с Аппенинского полуострова исполняют номера различных жанров. И не упускают возможности удивить публику даже на тренировке. Как это делают Ребекка Джиларди и Филиппо Амброзини. Болельщики долго не отпускают кумиров, хотя это даже не официальные соревнования. А чуть поодаль главный фанат дуэта Ребекки и Филиппо. Адреа прилетел в Минск из Турина, столицы зимних Олимпийских игр 2006 года, на которых триумфально выступила пара Александра Жулина - Татьяна Навка и Роман Костомаров. К персоне этого тренера мы еще обязательно вернемся. И как раз в эти минуты рейс из Москвы приближался к Национальному аэропорту Минск. На его борту дуэт, который представит Беларусь на чемпионате Европы. Это Юрий Гулицкий и Анна Кубликова. В воздушной гавани нашей страны дежурили и коллеги российских телеканалов, но их задачей была пара Никита Кацалапов - Виктория Синицына. Это главные фавориты танцев не льду. Однако куда сильнее на минском чемпионате Европы будут поддерживать другой тандем.
Пару Юрия и Анны второй год тренирует как раз Александр Жулин. И работают ребята на два города - Минск и Москву. Молодой человек родился в белорусской столице, девушка появилась на свет в российском Кировске.
За сутки до официальных соревнований в зале для пресс-конференций проходил очень ответственный эпизод. И легкое волнение в помещении, густо наполненном красотой, ощущалось с первых секунд.
Алина Загитова - лидер после короткой программы у женщин
Алина Загитова открывала жеребьевку и вытащила 31-й стартовый номер. Спустя сутки она выиграет короткую программу. Но разве кто-то в этом сомневался? Новую программу олимпийская чемпионка Пхенчхана и действующая чемпионка Европы Алина Загитова исполняет под легендарную композицию "Призрак оперы". По этим движениям и по характеру, который передается в постановке, трудно сказать, что ей только 16 лет. После выступления трех лучших по итогам короткой программы (это промежуточный результат) символически награждают в зале для пресс-конференций. Фигурное катание и уникально тем антуражем, который проходит за кулисами. Вскоре Загитова скроется от всеобщего внимания, ведь вся борьба еще впереди.
Церемония открытия и все соревновательные дни чемпионата Европы в эфире "Беларусь 5"
Билеты раскуплены фактически полностью, но Белтелерадиокомпания в полном объеме показывает все прокаты в рамках чемпионата Европы. Несмотря на то что вид спорта довольно редко стоит в сетке вещания канала, творческая команда главного спортивного канала страны готова ко всему. Открытие чемпионата Европы получилось таким, каким хотели его видеть организаторы. С нашим национальным колоритом открытости и душевности. Дети-васильки первыми ступили на лед "Минск-Арены". Но куда же без хитовой и бессмертной композиции всех времен. И дальше парад государственных флагов - не зря ведь фигурное катание называют едва ли не самым популярным среди зимних видов спорта.
Журналисты и гости высоко оценивают организацию чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске
В медиазоне встречаем и известного российского спортивного обозревателя Павла Занозина, который работал на многих топ-турнирах во всем мире. И ему есть с чем сравнить. Как ни пытались найти со старым знакомым белорусских журналистов недостатки для работы представителей средств массовой информации - не нашли. Здесь встречаем и почетного гостя чемпионата Европы Крика Лока, который в 2012 году в Минске работал на юниорском чемпионате мира как главный координатор Международной федерации фигурного катания. Говорит: чтобы провести чемпионат мира на льду "Минск-Арены", нужно всего ничего - подать заявку и дождаться ее положительного утверждения.
И это лишь первый день такого заметного для всего мирового спорта явления. Впереди четыре дня насыщенной и увлекательной программы. Ведь фигурное катание - это уникальный синтез спортивной борьбы и творческого вдохновения.
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