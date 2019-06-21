На "Минск-Арене" завтра выступят гимнастки и акробаты и разыграют первые комплекты наград

Стадион "Динамо" сегодня, конечно, центр европейского спорта. Но уже завтра интерес болельщиков переместится на другие арены столицы. В частности, на "Минск-Арену" - там выступят гимнастки и акробаты. В субботу они разыграют первые комплекты наград.



В нашей студии на "Минск-Арене" работает Кристина Камыш. Кристина, витает ли в воздухе напряжение? (видео)