На Минском море провели первые в Беларуси массовые заплывы на открытой воде для любителей

Самые выносливые в выходные проплыли 6 км, остальные - 3 и 1. Всего на смелый эксперимент решились более 300 человек. Победителем на самой длинной дистанции стал Геннадий Семашко - преодолел 6 км за 1 час 24 минуты и 49 секунд. Организаторы планируют сделать любительские заплывы на Минском море ежегодными.