На минском стадионе "Динамо" завершился чемпионат Беларуси по легкой атлетике

В спортивную летопись страны в эти дни вписывают свои имена наши легкоатлеты. На минском стадионе "Динамо" завершился чемпионат Беларуси - экзамен для спортсменов и организаторов в преддверии главного легкоатлетического события: матчевой встречи Европа - США. До исторического противостояния остается чуть больше недели.



Рассказывает Елена Горельчик.



Сектор для прыжков в высоту. На титул чемпионки Беларуси претендуют восемь спортсменок. Среди них участница предстоящей матчевой встречи Европа - США Карина Таранда, точнее, Демидик. Поводом для смены фамилии послужило радостное событие. На голову сильнее своих соперниц совсем скоро Карина осталась в секторе одна. В ранге чемпионки спокойно взяла метр 90. Добавить плюс 5 сантиметров к своему результату, правда, на сей раз не получилось.





Карина Демидик, Мария Ласицкене, Юлия Левченко, Ирина Геращенко: заявочный список сборной Европы в женских прыжках в высоту

Карина Демидик, Мария Ласицкене, Юлия Левченко, Ирина Геращенко: заявочный список сборной Европы в женских прыжках в высоту - весомая ставка на общую победу. Увидеть эту четверку вместе во главе с мировым лидером Ласицкене - дорогого стоит.

Кристина Тимановская в состав участниц матчевой встречи вошла буквально накануне. А уже сегодня на дистанции 200 метров белорусская спринтерша не только взяла титул чемпионки страны, но сделала это с новым личным рекордом и что еще больше - выполнила квалификационный норматив на Игры в Токио. Чем не мотивация перед матчевой встречей.

Через финал Бриллиантовой лиги, он пройдет 6 сентября в Брюсселе, к матчевой встрече

Спортсмены всего мира выходят на пик формы, ведь после и рукой до чемпионата мира подать. К слову, американцы с удовольствием едут в Беларусь. Ведь это двухдневное противостояние во многом поможет и акклиматизироваться к планетарному форуму. Что же касается формы в прямом смысле этого слова, то к этому вопросу организаторы подошли основательно. Экипировку для сборной Европы шьет одна из белорусских фирм.

Чемпионат страны стал не только тестом для спортсменов, медицинских и судейских бригад.

Экзаменом национальный старт стал для телевизионщиков. Такого испытания в истории нашего спортивного канала еще не было. Три ПТС, несколько десятков телевизионных камер по всему стадиону, 5 режиссерских бригад и глаза и уши на самой арене - так называемые споттеры. От внимания болельщиков не ускользнет ни один нюанс.