На "Минском триатлоне - 2022" выступят более 1500 атлетов

От Минского моря до Дворца спорта - таков маршрут участников "Минского триатлона - 2022". В этом году гонка отметит пятилетний юбилей. Масштабный форум состоится в последнее воскресенье июля. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессиональны.