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На "Минском триатлоне - 2022" выступят более 1500 атлетов

От Минского моря до Дворца спорта - таков маршрут участников "Минского триатлона - 2022". В этом году гонка отметит пятилетний юбилей. Масштабный форум состоится в последнее воскресенье июля. В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессиональны.

Проходит триатлон по стандарту серии Ironman. Ожидается участие более полутора тысяч человек. Уже зарегистрировались атлеты из Беларуси, России, США и Египта.

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