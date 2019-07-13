На молодежном чемпионате Европы в Швеции белорусы сегодня поборются за три комплекта наград

Пополнить медальную копилку сегодня постараются легкоатлеты на молодежном чемпионате Европы в Швеции. Белорусы будут бороться за три комплекта наград. В метании копья у мужчин Алексей Котковец отобрался в финал с лучшим результатом, также выйдет в сектор его коллега Валерий Изотов. Александр Шиманович выступит в метании молота, а у женщин в прыжках в высоту на награды рассчитывают сразу две представительницы Беларуси - Карина Таранда и Елизавета Шиманович. Прямая трансляция вечерней сессии начнется на "Беларусь 5" в 18 часов. Напомним, после двух дней соревнований у белорусов 3 награды: по одной каждого достоинства. Золото на счету барьеристки Эльвиры Герман.