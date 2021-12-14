ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе Беларусь громит Венгрию 8:2

Очередная разгромная победа в исполнении сборной Беларуси на молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе. Коллектив Сергея Стася накануне не оставил шансов венграм - 8:2. Еще в первом периоде белорусы практически решили исход противостояния, взяв верх 5:1. Прямо сейчас в турнирной таблице мы идем в лидерах - 6 очков, столько же баллов у латышей. Именно с ними, кстати, встретимся уже завтра, в четверг - с казахами, и завершим выступление в субботу матчем с норвежцами. Лишь одна команда получит путевку в элитный дивизион.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все