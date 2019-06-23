На Октябрьской площади хозяйничают велосипедисты. Мужчинам предстоит преодолеть 180 километров

Сегодня, как и вчера, я на Октябрьской площади, где хозяйничают велосипедисты. Накануне прошла захватывающая женская групповая гонка. Сегодня — черед мужчин. Буквально 15 минут назад они отправились на дистанцию. Предлагаю посмотреть, как это было (прямое включение).



Спортсменам сегодня предстоит преодолеть 180 километров по центральным улицам Минска. Маршрут ничем не отличается от того, который накануне стал бронзовым для нашей Татьяны Шараковой. Ну, почти ничем: если девушки ехали 8 кругов, то мужчины преодолеют 12. На дистанцию отправилось 141 спортсмен, среди них пятеро белорусов: Николай Шумов и Александр Рябушенко, а также трио опытных гонщиков Евгений Соболь, Бронислав Самойлов и Василий Кириенко. Мыслями по поводу предстоящей гонки с нами поделился Евгений Гутарович - в прошлом многократный чемпион Беларуси, в свое время побеждавший на этапе топовой веломногодневки "Вуэльта", а ныне тренер.



За гонкой можно следить в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Трансляция начнется в 14.30. А тем, у кого есть желание и возможность приехать в центр Минска, обязательно сделайте это и поддержите наших спортсменов. Гонка продлится более трех часов.