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На Олимпиаде-2022 Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу по фигурному катанию
К главному спортивному событию планеты! 10 комплектов медалей разыграют сегодня на Олимпиаде в Пекине. За наших атлетов переживаем в трех видах спорта.
Рано утром по белорусскому времени внимание болельщиков приковано было ко Дворцу спорта Пекина, здесь наш Константин Милюков стал первым представителем Беларуси за 16 лет в мужском одиночном фигурном катании. Он появился на льду под 13-м номером, но вопреки суевериям, число для него стало удачным. Милюков получил свою лучшую оценку в сезоне за короткую программу - 78,49 балла за выступление под "Щелкунчик" и досрочно квалифицировался в произвольную программу, где окажутся 24 сильнейших фигуриста.
К этой минуте выступили еще не все, белорус пока на 15-й позиции. Награды же в мужском одиночном катании разыграны будут 10 февраля, в 4:30 утра по белорусскому времени начнется произвольная программа.
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