На Олимпиаде-2022 Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу по фигурному катанию

Рано утром по белорусскому времени внимание болельщиков приковано было ко Дворцу спорта Пекина, здесь наш Константин Милюков стал первым представителем Беларуси за 16 лет в мужском одиночном фигурном катании. Он появился на льду под 13-м номером, но вопреки суевериям, число для него стало удачным. Милюков получил свою лучшую оценку в сезоне за короткую программу - 78,49 балла за выступление под "Щелкунчик" и досрочно квалифицировался в произвольную программу, где окажутся 24 сильнейших фигуриста.