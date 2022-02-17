На Олимпиаде белорусы сегодня выступают в конькобежном спорте и фигурном катании

Внимание белорусских болельщиков сегодня приковано к конькобежному спорту и фигурному катанию в рамках зимней Олимпиады. На конькобежном овале выступает Екатерина Слоева, она соревнуется в забеге на 1000 метров. Ну а далее перенесемся в пекинский Дворец спорта. Там начнется произвольная программа в фигурном катании с участием Виктории Сафоновой. Желаем нашим девушкам удачи! Трансляции ведет телеканал "Беларусь 5".