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На Олимпиаде белорусы сегодня выступают в конькобежном спорте и фигурном катании

Внимание белорусских болельщиков сегодня приковано к конькобежному спорту и фигурному катанию в рамках зимней Олимпиады. На конькобежном овале выступает Екатерина Слоева, она соревнуется в забеге на 1000 метров. Ну а далее перенесемся в пекинский Дворец спорта. Там начнется произвольная программа в фигурном катании с участием Виктории Сафоновой. Желаем нашим девушкам удачи! Трансляции ведет телеканал "Беларусь 5".

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